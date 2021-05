Genesis - Il marchio premium di Hyundai arriva in Europa (Di martedì 4 maggio 2021) Genesis, il marchio premium di Hyundai, a cinque anni dalla sua costituzione, è pronto a sbarcare in Europa. arriva quest'estate con gradualità sui mercati partendo da Germania, Regno Unito e Svizzera, con l'Italia coinvolta soltanto in una fase successiva ma in forze sul piano dei modelli: da subito la berlina G80 e la corrispondente Suv GV80, seguite a breve (probabilmente entro la fine dell'anno) da G70 e GV70. Ma nell'arco dei primi dodici mesi di presenza europea, sono attesi anche un modello specificamente concepito per il Vecchio continente e tre modelli a batteria: il primo sarà la G80 elettrica appena presentata al Salone di Shanghai e l'ultimo sarà un modello su piattaforma dedicata, la E-Gmp che ha debuttato da poco sulla Ioniq 5. Esperienza d'acquisto. Insomma, con ... Leggi su quattroruote (Di martedì 4 maggio 2021), ildi, a cinque anni dalla sua costituzione, è pronto a sbarcare inquest'estate con gradualità sui mercati partendo da Germania, Regno Unito e Svizzera, con l'Italia coinvolta soltanto in una fase successiva ma in forze sul piano dei modelli: da subito la berlina G80 e la corrispondente Suv GV80, seguite a breve (probabilmente entro la fine dell'anno) da G70 e GV70. Ma nell'arco dei primi dodici mesi di presenza europea, sono attesi anche un modello specificamente concepito per il Vecchio continente e tre modelli a batteria: il primo sarà la G80 elettrica appena presentata al Salone di Shanghai e l'ultimo sarà un modello su piattaforma dedicata, la E-Gmp che ha debuttato da poco sulla Ioniq 5. Esperienza d'acquisto. Insomma, con ...

