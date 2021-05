Gasperini e la clamorosa ipotesi che lo porta in Premier League

(Di martedì 4 maggio 2021) Il futuro diproseguirà lontano dall’Italia? Unaporterebbe l’allenatore in. Un’altra stagione esaltante, quella dell’Atalanta che anche quest’anno ha dimostrato di essere una squadra in grado di restare a dei livello decisamente alti. Merito di un lavoro certosino cominciato da Gianpieroormai diversi anni fa, e che hato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Gasperini clamorosa

indiscrezione per il futuro di: il tecnico è stato contattato dal Tottenham per la prossima stagione Con José Mourinho esonerato dal Tottenham, gli Spurs sono in cerca di un nuovo ...Se la squadra diavesse vinto, i nerazzurri avrebbero festeggiato a San Siro, sabato ... Sino all'esclusione,dalla Champions a dicembre: fuori dagli ottavi ma anche dall'Europa ...L'allenatore dell'Atalanta Gasperini sarebbe diretto verso un club da urlo della Premier League: scopriamo di quale si tratta nei dettagli.Un'altra clamorosa novità per quanto riguarda una panchina internazionale? Secondo quanto riporta Duncan Castles nel suo podcast The Transfer Window, il Tottenham avrebbe preso contatti ...