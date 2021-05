Gallinari trascina Atlanta al successo, ok Golden State e Lakers (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un Danilo Gallinari in grande spolvero e più che mai decisivo trascina Atlanta alla vittoria nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano firma nel secondo tempo 21 dei suoi 28 punti complessivi, permettendo agli Hawks di mettere al tappeto i Portland Trail Blazers per 123-114 di fronte agli oltre tremila spettatori della State Farm Arena. Per l'ex giocatore di Pavia e Milano, impiegato per un totale di 32 minuti, anche 8 rimbalzi e 2 assist. Il top-scorer della serata è però Damian Lillard, a referto per il quintetto ospite con 33 punti; applausi a scena aperta a Carmelo Anthony, che uscito dalla panchina infila 14 punti ed entra nella top 10 dei migliori realizzatori della lega professionistica nordamericana. successo in trasferta per i ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Un Daniloin grande spolvero e più che mai decisivoalla vittoria nella notte italiana della regular-season dell'Nba. La 32enne ala di Sant'Angelo Lodigiano firma nel secondo tempo 21 dei suoi 28 punti complessivi, permettendo agli Hawks di mettere al tappeto i Portland Trail Blazers per 123-114 di fronte agli oltre tremila spettatori dellaFarm Arena. Per l'ex giocatore di Pavia e Milano, impiegato per un totale di 32 minuti, anche 8 rimbalzi e 2 assist. Il top-scorer della serata è però Damian Lillard, a referto per il quintetto ospite con 33 punti; applausi a scena aperta a Carmelo Anthony, che uscito dalla panchina infila 14 punti ed entra nella top 10 dei migliori realizzatori della lega professionistica nordamericana.in trasferta per i ...

