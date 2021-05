Galli sbotta con Borgonovo a ‘L’aria che tira’: “Mi avete stancato, quelli come lei la buttano sempre in politica”. E lascia la trasmissione (Di martedì 4 maggio 2021) Durissimo scontro a “L’aria che tira” (La7) tra Massimo Galli, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, e il vicedirettore de La Verità, Francesco Borgonovo. Galli sta per accomiatarsi dalla trasmissione, ma accetta di restare altri 5 minuti per rispondere a una domanda di Borgonovo. Il giornalista accusa l’infettivologo di non essersi esposto contro il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito dei festeggiamenti dei tifosi interisti ieri a Milano: “Mi ha molto colpito la gentilezza ha trattato il sindaco di Milano Sala. Ho come il sospetto che, se il sindaco fosse stato di un altro orientamento politico, non avrebbe detto le stesse cose“. “Non avete altro a cui attaccarvi? – insorge Galli – Non ci ho neanche pensato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Durissimo scontro a “L’aria che tira” (La7) tra Massimo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Sacco di Milano, e il vicedirettore de La Verità, Francescosta per accomiatarsi dalla, ma accetta di restare altri 5 minuti per rispondere a una domanda di. Il giornalista accusa l’infettivologo di non essersi esposto contro il sindaco di Milano, Beppe Sala, a proposito dei festeggiamenti dei tifosi interisti ieri a Milano: “Mi ha molto colpito la gentilezza ha trattato il sindaco di Milano Sala. Hoil sospetto che, se il sindaco fosse stato di un altro orientamento politico, non avrebbe detto le stesse cose“. “Nonaltro a cui attaccarvi? – insorge– Non ci ho neanche pensato a ...

