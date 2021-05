G20 del turismo | Ferrieri ANGI | “Innovazione e investimenti per il rilancio all’insegna del digitale”

(Di martedì 4 maggio 2021) Il premier al G20 delinvia un segnale fortissimo di incoraggiamento, non solo ai rappresentanti degli altri Paesi, ma agli operatori turistici nostrani, stremati economicamente dalla pandemia. Infatti a partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo, che permetterà ai viaggiatori di spostarsi senza quarantena in Europa. Il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore a partire dalla seconda metà di maggio e permetterà aldel Paese di tornare ad essere un forte settore come era prima della pandemia. Questo pass verde nazionale, che il governo aveva anticipato nell’ultimo decreto, permetterà di spostarsi tra le regioni senza limitazioni per motivi die deve attestare che la persona è vaccinata, oppure guarita dal Covid oppure ha effettuato un tampone ...

Sostenibilità, sicurezza, digitale. Sono i punti salienti da cui far ripartire il turismofuturo, secondo i ministri di settoreriuniti a Roma. Il PresidenteConsiglio Draghi: 'Prenotate le vacanze in ...Come hanno recentemente riconosciuto i ministri delle finanzee i governatori delle banche centrali, dobbiamo dare forma alla ripresa investendo in tecnologie innovative e promuovere giuste ...ROMA (ITALPRESS) – “Noi dobbiamo fornire delle regole semplici e chiare per garantire ai turisti di venire in Italia in maniera sicura. Dalla seconda metà di giugno il certificato verde sarà operativo ..."A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il Green pass europeo. Nell'attesa il governo italiano ha introdotto un pass verde nazionale, che entrerà in vigore ...