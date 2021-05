Frida Bollani | chi è la figlia del pianista Stefano Bollani che ha stregato tutti in tv

(Di martedì 4 maggio 2021)d’arte, dotata di un talento che non passa inosservato, anzi: inascoltato. È il primo ritratto di, e la sua storia è tutta da scoprire… Ecco chi è e perché milioni di italiani hanno incrociato il suo mondo…è ladele della cantante e attrice Petra Magoni. Nel 2021, con la sua performance nel programma televisivo condotto dal padre e dalla moglie, Valentina Cenni, su Rai 3 ha incassato un consenso trasversale e, come lei stessa ha detto, inaspettato. Scopriamo tutto quello che è emerso sulla sua biografia, dalle origini alla popolarità (anche sui social). Chi è...

Frida Bollani: "Sono ipovedente ma considero la mia malattia un dono

Frida Bollani Magoni, figlia del pianista Stefano e di Petra Magoni, si è fatta conoscere al grande pubblico partecipando a una puntata di " Via dei matti numero 0 ", il programma del padre e della moglie ...Mia mamma (Petra Magoni) fa la cantante e sono salita sul palco la prima volta quando ancora ero in pancia. La fortuna di non vedere, o vedere pochissimo, mi ha permesso insomma di sviluppare e tenere ...