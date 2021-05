Fratelli d’Italia | “Centrodestra unito? Sì | ma l’anti-mastellismo non basta”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFrancesco Mazzini presidente del Circolo FdI “degli Atlantici” e Domenico Giglio (in foto= presidente del Circolo FdI “Benevento Centrale” hanno rilasciato una nota congiunta alla stampa:”In previsione delle elezioni comunali di Benevento, che ad oggi sono slittate ad ottobre 2021, ilsi presenterà sicuramente coeso all’appuntamento in virtù di quei comuni valori. che a livello nazionale gli permise di ottenere ottimi risultati alle elezioni 2018 come coalizione., il partito di maggioranza relativo del centro destra beneventano ed in costante crescita, è sempre in attesa di riscontrare la reale intenzione di costruire una coalizione che non si costituisca solo come alternativa all’attuale sindaco, ma in virtù di programmi comuni e forti da proporre ad una cittadinanza ...