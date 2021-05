Franco Vanni ospite de La Voce Nerazzurra | domani | ore 19

(Di martedì 4 maggio 2021) Inter Dipendenza è lieta di comunicarvi che, sui canali de La, saràcon noi il giornalista e scrittore italiano. Cronista per il quotidiano La Repubblica , si è occupato di cronaca cittadina, inchieste, nera, giudiziaria, sport. Vicino alle vicende di casa, sarà un piacere per la nostra redazione averela ...

pazzoperrep : Scudetto Inter, altri contributi. Dario Cresto-Dina intervista Massimo Moratti, il racconto del tifosissimo Michel… -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Vanni

Sportevai.it

Inter Dipendenza è lieta di comunicarvi che domani, sui canali de La Voce Nerazzurra , sarà ospite con noi il giornalista e scrittore italiano. Cronista per il quotidiano La Repubblica , si è occupato di cronaca cittadina, inchieste, nera, giudiziaria, sport. Vicino alle vicende di casa nerazzurra, sarà un piacere per la nostra ...Lo sottolineasui social. Il giornalista di Repubblica scrive su twitter Le reazioni dei tifosi sui social Fioccano i commenti: 'Perché l'Inter a differenza della Juventus o real non ha ...Inter Dipendenza è lieta di comunicarvi che domani, al La Voce Nerazzurra, sarà ospite con noi il giornalista e scrittore italiano Franco Vanni.L'ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha parlato subito dopo la vittoria aritmetica dello scudetto dell'Inter.