Franco Landella | il sindaco leghista di Foggia si dimette dopo il dossier sulla mafia nel comune

(Di martedì 4 maggio 2021) Ildisi è dimesso. L’ormai ex primo cittadino, esponente della Lega, ha spiegato che la città “in questo momento ha bisogno di serenità, di essere tenuta al riparo da ogni tentativo di gettare fango su chi l’amministra con passione e dedizione”.: ildisi“La mia unica ambizione è stata sempre quella di servire, oggi intendo dimostrarlo ulteriormente rimettendo il mio mandato diper consentire a tutte le forze politiche di essere compiutamente consapevoli della loro responsabilità di aver cura delle urgenze e delle speranze della nostra comunità”, scrive in una nota ...

ilgattoromy1 : RT @LaNotiziaTweet: - bepperoca : RT @LaNotiziaTweet: - Ecatetriformis : RT @LaNotiziaTweet: - joecuce : RT @LaNotiziaTweet: - SAPAFER : RT @LaNotiziaTweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Franco Landella

Il sindaco di Foggia,(Lega), potrebbe dimettersi nelle prossime ore. A quanto si apprende, il primo cittadino ha convocato i consiglieri di maggioranza per annunciare le dimissioni in una riunione che è in ...Il sindaco di Foggia ,(Lega), potrebbe dimettersi nelle prossime ore. A quanto si apprende, il primo cittadino ha convocato i consiglieri di maggioranza per annunciare le dimissioni in una riunione che è in ...Lo ha annunciato lui stesso nel corso di un lungo vertice con la maggioranza. Palazzo di Città travolto da numerosi scandali negli ultimi mesi ...Nominato Riccardo Pagliara nuovo presidente dell’Ataf dopo le dimissioni di Giandonato Lasalandra. Il decreto sindacale è stato emanato da Franco Landella. “Dal curriculum vitae presentato dal summenz ...