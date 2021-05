Francesco Totti | il nuovo orologio al suo polso è ancora un Rolex

(Di martedì 4 maggio 2021) Chefosse un uomo fedele alle sue scelte è cosa nota: 28 anni con la stessa maglia (per chi fosse sbarcato ieri da un altro Pianeta: quella della Roma), 20 con la stessa donna (sempre per l'alieno di cui sopra: Ilary Blasi). Ma questa volta la sua fedeltà va oltre e coinvolge non solo la marca, ma anche il modello dial suo: ilDaytona. Che fosse un amante di questolo si sapeva: basti pensare al messaggio, postato lo scorso giugno sul suo profilo Instagram dopo aver perso il suo Daytona in acciaio: « ragazzi - scriveva- ho perso il mioa cui ero molto legato con il quale ho condiviso tutta la mia carriera e mi rivolgo a tutti voi nella speranza che possiate trovarlo! So che è quasi ...

paolacarnevali2 : @Totti Francesco non sono 'romanista' ma piu' 'fortunata' di te, mio Papa' l' ho tenuto con me fino a 91 anni, era… - DeFrancquen : @FCSilmi Francesco Totti ???? - FredMosby_ : JE DA, lei è proprio la tipa da colazione latte e muesli e le barzellette di Francesco Totti - rita337721 : RT @Morena_3v: FRANCESCO TOTTI TUTTO BENE? #tommasozorzi #isola - Queenma78581211 : RT @Morena_3v: FRANCESCO TOTTI TUTTO BENE? #tommasozorzi #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Totti

...fatte da Pio e Amedeo Pio e Amedeo non hanno davvero risparmiato nessuno durante il loro show e hanno massacrato anche gli sopiti che erano ospiti in studio come Claudio Baglioni ema ...La showgirl, in passato ha fatto un vero 'affronto' al marito, voi sapete che cosa è successo? Ilary Blasi e, l'amore follesi è innamorato della Blasi vedendola in ...Le più belle canzoni italiane dedicate al calcio, una passione che ha coinvolto, nel tempo, diversi artisti: da Venditti agli 883.Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo è terminato venerdì scorso ma sta facendo ancora parlare molto per il monologo che i due hanno fatto sulle parole che sono importanti ma fino ad un ...