Francesca Fioretti il giorno dopo la sentenza fa leggere la sua storia per vivere ancora

(Di martedì 4 maggio 2021)la morte di Davide Astori, la sua compagna,, ha parlato solo una volta ed erano dichiarazioni necessarie. Questa volta il post arrivalache ha sancito la condanna per omicidio colposo riguardo al decesso del calciatore. Era il 2018 enon dimentica nulla della sua vita precedente, non vuole dimenticare nulla ed è anche per questo che ha scritto un libro in cui racconta la sua, quella di Davide, quella della loro bambina. Ha trovato la forza necessaria per andare avanti solo per Vittoria e “Io sono più amore” è il libro scritto per loro tre, per non dimenticare mai nulla, per. Il libro diè ...

infoitsport : Davide Astori, condannato il medico sportivo. E Francesca Fioretti: “Spero serva a salvare altre vite - infoitsport : Francesca Fioretti, enorme lezione di dignità (anche dopo la sentenza Astori) - infoitsport : Francesca Fioretti Ecco perch ho scritto il libro che racconta la mia storia - violanews : ?? Il titolo è 'Io sono più amore' e parlerà della storia d'amore della famiglia #Astori, stravolta da quel maledet… - andreastoolbox : Francesca Fioretti dopo la sentenza su Davide Astori: Il dolore in un libro, per vivere ancora -

Ultime Notizie dalla rete : Francesca Fioretti

"Scrivo questo libro per tre persone e due sole ragioni: per Vittoria, per Davide, per me. Per non dimenticare mai nulla. Per vivere ancora." Così, vedova di Davide Astori , annuncia l'uscita del suo libro " Io sono amore. Un canto di forza, dolore e rinascita" . Il 6 maggio in tutte le librerie, l'inedita vita di, ...racconta il suo dolore per la morte dell'amato Davide Astori in un libro, che esce proprio all'indomani della sentenza che ha sancito una condanna per omicidio colposo, riguardo al ...La vedova del Capitano per Sempre della Fiorentina, tragicamente scomparso nel 2018, ha annunciato l'uscita del suo nuovo libro: "Scrivo per tre persone e due sole ragioni" ...Il giorno dopo la condanna del medico sportivo per la morte del compagno Davide Astori, l’attrice annuncia la pubblicazione della sua storia: «Scrivo questo libro per tre persone e due ragioni: per Vi ...