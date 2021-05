Fortnite vs Apple, al via oggi la causa legale: cosa rischiano le due aziende (Di martedì 4 maggio 2021) È arrivato il giorno: inizia ufficialmente la causa legale tra Fortnite ed Apple. Ecco cosa rischiano le due aziende Continua la battaglia legale tra Fortnite ed Apple. Epic Games ha accusato mesi fa il colosso di Cupertino di gestire una sorta di “monopolio illegale”, e oggi inizia ufficialmente la causa tra i due colossi hi L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 maggio 2021) È arrivato il giorno: inizia ufficialmente latraed. Eccole dueContinua la battagliatraed. Epic Games ha accusato mesi fa il colosso di Cupertino di gestire una sorta di “monopolio il”, einizia ufficialmente latra i due colossi hi L'articolo proviene da Inews.it.

