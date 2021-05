Fortnite: Sony richiede compensazioni per il crossplay, conferma il CEO di Epic Games – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 4 maggio 2021) Sony richiede una compensazione economica per il crossplay in Fortnite sotto alcune circostanze, la cosa è stata confermata dal CEO di Epic Games, Tim Sweeney.. Dal processo fra Epic Games ed Apple basato su Fortnite continuano ad arrivare diverse informazioni molto interessanti per quanto riguarda lo stato dell’industria videoludica in generale, come il fatto che Sony richieda delle compensazioni economiche speciali per i giochi che sfruttano il crossplay sulle proprie piattaforme, cosa confermata dallo stesso Tim Sweeney, CEO di Epic Games, presente ieri in tribunale. Abbiamo visto ieri email e accordi sul cross-play ... Leggi su helpmetech (Di martedì 4 maggio 2021)una compensazione economica per ilinsotto alcune circostanze, la cosa è statata dal CEO di, Tim Sweeney.. Dal processo fraed Apple basato sucontinuano ad arrivare diverse informazioni molto interessanti per quanto riguarda lo stato dell’industria videoludica in generale, come il fatto cherichieda delleeconomiche speciali per i giochi che sfruttano ilsulle proprie piattaforme, cosata dallo stesso Tim Sweeney, CEO di, presente ieri in tribunale. Abbiamo visto ieri email e accordi sul cross-play ...

