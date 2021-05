Fortnite, Epic Games conferma: Sony chiede un compenso per consentire il crossplay (Di martedì 4 maggio 2021) Il processo Apple vs Epic Games è iniziato da solo un giorno e le montagne russe di dichiarazioni, documenti e numeri che hanno attraversato il tribunale sono incredibili. Tutto è iniziato con la rivelazione di quanto è costato a Epic offrire tutti i loro giochi gratuiti. Ma c'è di più. Non solo le due società principali sono coinvolte, ma il caso sta rivelando dettagli su terze parti. In questo caso stiamo parlando di Sony, poiché attraverso l'apparizione di Tim Sweeney, presidente di Epic Games, abbiamo potuto sapere che PlayStation stabilisce commissioni per gli studi che vogliono abilitare il crossplay sulle loro piattaforme. Attraverso le informazioni pubblicate da The Verge, Sweeney spiega che "Sony è l'unica che impone questo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 4 maggio 2021) Il processo Apple vsè iniziato da solo un giorno e le montagne russe di dichiarazioni, documenti e numeri che hanno attraversato il tribunale sono incredibili. Tutto è iniziato con la rivelazione di quanto è costato aoffrire tutti i loro giochi gratuiti. Ma c'è di più. Non solo le due società principali sono coinvolte, ma il caso sta rivelando dettagli su terze parti. In questo caso stiamo parlando di, poiché attraverso l'apparizione di Tim Sweeney, presidente di, abbiamo potuto sapere che PlayStation stabilisce commissioni per gli studi che vogliono abilitare ilsulle loro piattaforme. Attraverso le informazioni pubblicate da The Verge, Sweeney spiega che "è l'unica che impone questo ...

