Fonseca | “Vissuti alti e bassi | ma ho dato sempre il massimo Ringrazio tutti”

(Di martedì 4 maggio 2021) Nel comunicato di addio a fine stagione dalla Roma, Paulo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “In questi due anni abbiamo vissuto, ma hoilper questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziarei tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un eccellente professionista, a cui auguro il meglio nel suo percorso in questo club. Abbiamo ancora partite molto importanti da vincere in questa stagione e daremo ilcome. Grazie Roma”. Foto: Twitter Roma L'articolo ...

... lasciandosi alle spalle i difficili momenticon la Roma. L'italiano non ha mollato di un centimetro, nonostante il periodo buio vissuto negli ultimi mesi con Paulo, e ha saputo ......e: per il primo non servono presentazioni anche se l'operazione è molto complicata per i rapporti non idilliaci con il presidente e con il pericolo di rovinare tre anni bellissimi...Fonseca ha firmato un contratto biennale con i giallorossi ... In precedenza, aveva allenato Pacos Ferreira, Braga e Porto. "In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il ...L'AS Roma comunica con una nota ufficiale che il prossimo 30 giugno il tecnico Paulo Fonseca non sarà più alla guida del club di fatto un esonero ...