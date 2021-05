Fondo perduto bis | in arrivo 14 miliardi di aiuti | ecco come ottenerli

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - borghi_claudio : @signori_massimo @MolinariRik Infatti è prevista questa possibilità. Prima di prendono i soldi del fondo perduto, q… - corriereroma : Sostegni, 14 miliardi a fondo perduto per partite iva e Pmi - fasanellisimone : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #4maggio: #Sostegni-bis, aiuti a fondo perduto per 14 miliardi. #Impres… - RobRe62 : RT @sole24ore: Ecco la prima pagina del #Sole24Ore di oggi, martedì #4maggio: #Sostegni-bis, aiuti a fondo perduto per 14 miliardi. #Impres… -

Un piatto da 14,1 miliardi per assicurare nuovi ristori alle aziende che hanno già presentato istanza e ottenuto i contributi a fondo perduto introdotti con il primo decreto. E' questa la portata più importante del menù che il governo sta mettendo a punto con il decreto Sostegni bis, finanziato con un extra deficit di 40 miliardi. Nelle bozze anche 3 miliardi per compensare i costi fissi: tra le misure credito d'imposta sugli affitti per chi ha subito perdite (2,2 miliardi) e fondo da 600 milioni per gli sconti Tari.