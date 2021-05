Fondi Lega:pm chiede condanne fino 4 anni 8 mesi per i contabili (Di martedì 4 maggio 2021) Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi hanno chiesto condanne rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 4 anni per i due revisori contabili della Lega in Parlamento ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Il procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e il pm Stefano Civardi hanno chiestorispettivamente a 4e 8e a 4per i due revisoridellain Parlamento ...

fattoquotidiano : FONDI LEGA La procura chiede fino a 4 anni e 8 mesi per i contabili della Lega - SkyTG24 : Fondi Lega, chieste le condanne per i contabili Di Rubba e Manzoni - petergomezblog : Durigon, imbarazzo nel governo per la frase sui fondi Lega: “Il generale che indaga lo abbiamo messo noi”. Di Maio:… - Herbert403 : RT @FQLive: #ULTIMORA Fondi Lega, la procura chiede fino a 4 anni e 8 mesi per i contabili del Carroccio - arcocielo : RT @FQLive: #ULTIMORA Fondi Lega, la procura chiede fino a 4 anni e 8 mesi per i contabili del Carroccio -