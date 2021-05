Fondi Lega, il pm chiede condanne fino a 4 anni 8 mesi per i contabili bergamaschi (Di martedì 4 maggio 2021) Quattro anni e 8 mesi per Alberto di Rubba, 4 per Andrea Manzoni. Sono le richieste del procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, e del pubblico ministero Stefano Civardi, per i due revisori contabili della Lega in Parlamento, imputati nel processo abbreviato per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission (Lfc), con la quale sarebbero stati drenati 800 mila euro di Fondi pubblici. Nel processo, filone dell’inchiesta milanese che sta scavando anche su presunti Fondi neri per il Carroccio, i due professionisti bergamaschi sono accusati di peculato, turbativa e reati fiscali. Per Di Rubba è stata formulata la richiesta di pena più alta, in quanto “incaricato di pubblico servizio” perché in quel periodo era ... Leggi su bergamonews (Di martedì 4 maggio 2021) Quattroe 8per Alberto di Rubba, 4 per Andrea Manzoni. Sono le richieste del procuratore aggiunto di Milano, Eugenio Fusco, e del pubblico ministero Stefano Civardi, per i due revisoridellain Parlamento, imputati nel processo abbreviato per il caso della compravendita del capannone di Cormano, acquistato dalla Lombardia Film Commission (Lfc), con la quale sarebbero stati drenati 800 mila euro dipubblici. Nel processo, filone dell’inchiesta milanese che sta scavando anche su presuntineri per il Carroccio, i due professionistisono accusati di peculato, turbativa e reati fiscali. Per Di Rubba è stata formulata la richiesta di pena più alta, in quanto “incaricato di pubblico servizio” perché in quel periodo era ...

