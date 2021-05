Foggia, le dimissioni del sindaco Comunicate da Franco Landella (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo giorni di grande fermento il primo cittadino di Foggia, Franco Landella, ha deciso di dare le proprie dimissioni. L’epilogo di un travagliato inizio 2021. Cerchiamo di ricostruire gli eventi che hanno indotto il sindaco del capoluogo dauno ad una scelta così drastica. La fine del 2020 è stata festeggiata dall’allora presidente del consiglio comunale, Leonardo Iaccarino, con i botti di fine anno. Quest’ultimo incurante dell’ordinanza che vietava i fuochi di fine anno, ha sparato con la pistola fuori dal balcone di casa sua, apostrofando il suo gesto con l’epiteto “e’ na barzllett”. In realtà tanto barzelletta non è stato il gesto che in un primo tempo era stato visto come un atto di quotidiana goliardia. L’accaduto ha avuto una grande risonanza mediatica trovando accoglimento anche in opinionisti ... Leggi su noinotizie (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo giorni di grande fermento il primo cittadino di, ha deciso di dare le proprie. L’epilogo di un travagliato inizio 2021. Cerchiamo di ricostruire gli eventi che hanno indotto ildel capoluogo dauno ad una scelta così drastica. La fine del 2020 è stata festeggiata dall’allora presidente del consiglio comunale, Leonardo Iaccarino, con i botti di fine anno. Quest’ultimo incurante dell’ordinanza che vietava i fuochi di fine anno, ha sparato con la pistola fuori dal balcone di casa sua, apostrofando il suo gesto con l’epiteto “e’ na barzllett”. In realtà tanto barzelletta non è stato il gesto che in un primo tempo era stato visto come un atto di quotidiana goliardia. L’accaduto ha avuto una grande risonanza mediatica trovando accoglimento anche in opinionisti ...

