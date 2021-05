Focaccia in padella alla parmigiana | la ricetta veloce senza lievitazione e gustosissima

(Di martedì 4 maggio 2021)indi melanzane. Unaistantanea e golosissima! Potete utilizzare il ripieno che preferite, noi abbiamo scelto le melanzane. Ecco ladi Alta Cucinain, Ingredienti per 6 porzioni 300 g farina 0 150 ml acqua ½ bustina di lievito istantaneo per torte salate 30 ml olio evo 1 melanzana 250 g passata di pomodoro 200 g mozzarella 50 g parmigiano 1 aglio q.b. basilico q.b. sale q.b. olio di semiin. Preparazione In una pentola scaldare due cucchiai di olio e.v.o. e rosolare uno spicchio di aglio, quindi aggiungere la passata di ...

...ogni giorno un piatto diverso! Inizio le mie mie proposte con gli spinaci saltati in un ... Questa pizza è un tipo di ripiena che ha la particolarità di essere realizzate alla base con ......fare? niente di meglio delle erbette ripassate in per farcire un panino o una piadina! Io ho usato le erbe di campo ripassate anche per un'altra delle ricette che vedremo insieme, la...