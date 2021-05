Fisco | CNA | “Nuovi oneri amministrativi sulle imprese che hanno ricevuto contributi a fondo perduto”

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Aumentano gliper i due milioni die di professionisti chebeneficiato deinel corso del 2020 per fronteggiare i pesanti effetti economici della pandemia. Il nuovo modello di dichiarazione dei redditi – rileva la Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (Cna) – prevede che la sezione dove indicare i dati sugli Aiuti di Stato non sia più limitata agli aiuti fiscali automatici ma comprenda anche i benefici erogati ada parte dell’Agenzia delle Entrate. Nel riquadro – spiega la Cna – non sarà sufficiente inserire l’ammontare del contributo, dovrà essere calcolato il risparmio d’imposta ...

Nel riquadro " spiega la CNA " non sarà sufficiente inserire l'ammontare del contributo ricevuto, dovrà essere calcolato il risparmio d'imposta ottenuto dall'impresa in ragione della situazione ...e credito devono essere flessibilissimi", ha commentato Daniele Parolo, presidente di CNA Lombardia. Nel 2020 il movimento turistico in Lombardia si è più che dimezzato: infatti, si contano 11,...