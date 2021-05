First Capital | assemblea approva bilancio Marco Maria Fumagalli nuovo presidente

plubians : @Meezy2K_ @WonXXL @RevengeTourHQ @LiquidUG @lts4Life @LiquidProAm @FTClan2K @RemainHumble2k @TheTop5N @VE2KClan… -

Ultime Notizie dalla rete : First Capital

Borsa Italiana

L'assemblea degli azionisti di, holding di partecipazione finanziaria specializzata in investimenti di private equity, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e deliberato di destinare a riserve l'..., nell'ambito del programma di acquisto e vendita di azioni proprie, ha acquistato n. 3.681 azioni proprie nel periodo compreso tra il 26 ed il 30 aprile 2021 inclusi, pari allo 0,144% ...The platform gained prominence in the last few months with key government officials and ministers creating their Koo accounts ...Tennant Company (“Tennant”) (NYSE: TNC), a world leader in the design, manufacture and marketing of solutions that help create a cleaner, safer and he ...