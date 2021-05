Firenze | riaprono gli Uffizi con 14 nuove sale e 129 opere inedite

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Glioggi le porte ai visitatori con 14e alcune novità nel percorso d'ingresso al museo per smaltire le lunghe code dell'era pre-Covid (IL LIVEBLOG CON TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).della pittura fiorentina, emiliana e romana del '500 mai esposte, capolavori di recente acquisizione e autoritratti collezionati nel corso dei secoli. "Tutti noi degli- ha detto il direttore Eike Schmidt - abbiamo preparato con cura la riapertura che possiamo definire trionfale, e che sorprenderà il pubblico con una serie di capolavori finora mai visti ed altri ben noti ma esposti in modo da riscoprirli nel loro significato più profondo".

Gli Uffizi riaprono al pubblico in grande stile. Il museo ha infatti ultimato i lavori di ampliamento della struttura, con 14 nuove sale e opere ... Mai avremmo pensato di vederla così vuota, ma Firenze, in assenza dei turisti, rinasce nella capacità di vivere i cocktail bar d'hotel ...