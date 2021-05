Fine Foods | informativa sull’acquisto di azioni proprie

Leggi su quifinanza

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) –& Pharmaceuticals ha acquistato, nel periodo 26 – 30 aprile 2021, complessive n. 17.360(pari allo 0,0729% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 13,3899 euro per un controvalore complessivo pari a 232.449 euro.Lo rende noto la società nell’ambito del programma di acquisto di, comunicato al mercato e avviato in data 21 aprile 2021, in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea deglisti nella stessa data.A seguito degli acquisti indicati, alla data del 30 aprile 2021 l’azienda detiene n. 923.565, pari al 3,8770% del capitale sociale.