Finale di Coppa Italia | Belotti al prefetto di Bergamo | Locali aperti fino alle 23 30

Bergamo - Locali aperti fino alle 23.30, il 19 maggio, a Bergamo, giorno in cui a Reggio Emilia si giocherà ladiItalia fra Atalanta e Juventus: è questa la richiesta avanzata al prefetto Enrico Ricci e al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese da Daniele Belotti, deputato leghista e storico ...Il deputato della Lega, Daniele Belotti , scrive al Prefetto di Bergamo , Enrico Ricci, per chiedere che mercoledì 19 maggio, in occasione delladiItalia fra Atalanta e Juventus venga prorogata alle ore 23.30 la chiusura di bar e ristoranti . 'Alle ore 21 - si legge nella lettera - , è in programma a Reggio Emilia ladi ...Intervistato ai microfoni di Bergamo Tv, l’esterno dell’Atalanta Hans Hateboer ha parlato degli obiettivi stagionali degli orobici, concentrandosi anche sulla finale di Coppa Italia ...É tempo di Coppa Italia alla piscina comunale di Palermo: la Telimar Pallanuoto Palermo sfida la Pro Recco nella semifinale della competizione (che si disputa con la formula della Final Four; la vince ...