Film Marvel | il trailer che ha rivelato tutte le uscite fino al 2023 incluso

Leggi su gqitalia

(Di martedì 4 maggio 2021) IStudios sanno come centrare il cuore dei fan e così eccolo, unconle novità della Fase 4 dell’Universo Cinematografico(MCU) che spinge il pedale della nostalgia come fosse un acceleratore. Il video, che celebra idel proprio universo cinematografico, onorando il passato prima di annunciare le novità del futuro, fa perno sul sentimento viscerale dei fan. È infatti la voce dell'immenso Stan Lee che ci ricorda che quando viviamo una storia sul grande schermo, tutti ne facciamo parte.Studios, ilche svela il meglio della Fase 4 «Il mondo può cambiare ed evolversi. Ma l'unica cosa che non cambierà mai è che facciamo tutti parte di una grande famiglia»: comincia così il video intitolatoStudios ...