Festa Inter, ora preoccupa la partita di sabato contro la Sampdoria: il questore ha chiesto di anticipare il match, la Lega di A ha detto no (Di martedì 4 maggio 2021) anticipare Inter-Sampdoria in programma sabato prossimo alle 18 allo stadio San Siro per evitare altri caroselli in strada a ridosso del coprifuoco? Non si può: parola della Lega Calcio di Serie A, che ha risposto così alla richiesta del questore di Milano. Secondo il Corriere della Sera è questo il prossimo step dei festeggiamenti dei tifosi nerazzurri dopo la conquista del campionato, con relativa polemica sul mancato rispetto delle normative anti Covid nella marea di supporters Interisti. Gli ultras, del resto, hanno già annunciato che il 9 maggio organizzeranno un presidio all'esterno dello stadio Meazza per festeggiare i loro beniamini prima, durante e dopo la partita contro la Sampdoria.

