Ferrovie: nuove assunzioni. Candidature entro maggio (Di martedì 4 maggio 2021) L'azienda ricerca diplomati e laureati in tutta Italia Ferrovie dello Stato, azienda italiana che ha contribuito alla crescita economica, sociale e culturale del Paese, assumerà nuovo personale in possesso di diploma o di laurea, da inserire in tutta Italia entro maggio. FS è alla ricerca di Addetti Contabilita' Clienti, che dovranno emettere fatture, gestire la contabilità dei clienti, tenere rapporti con istituti bancari per richiesta emissione di garanzie, gestire il credito mediante attività di monitoraggio e sollecito e analizzare nuove iniziative commerciali; Operatori Polivalenti di Condotta e Manovra, che dovranno effettuare l'unione e il distacco dei veicoli ferroviari, comandare i movimenti di manovra, effettuare la trazione dei veicoli ferroviari, eseguire tutte le operazioni previste per la propria mansione ...

Ferrovie: nuove assunzioni. Candidature entro maggio QuiFinanza Accordo quadro: FFS sospese da un programma di ricerca dell'Unione europea BERNA - Lo stallo nei negoziati sull'accordo quadro fra Berna e Bruxelles ha ripercussioni sulle FFS. L'Ue ha infatti sospeso la partecipazione della Svizzera al programma di ricerca "Partenariato eur ...

Niente Accordo quadro, FFS fuori da un programma di ricerca europeo Sabine Baumgartner, portavoce delle Ferrovie federali svizzere, ha confermato oggi informazioni in tal senso pubblicate dalla Neue Zürcher Zeitung. L'UE giustifica la misura con l'assenza della Confed ...

