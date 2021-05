Ferri Lega | “L’arroganza non paga | Raggi e Coia Commissariati dal governo sul commercio ambulante”

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 maggio 2021) Approvato nella notte l’emendamento che “proroga” la validità delle concessioni ambulanti per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. “Il Sindaco di Roma e l’assessore aldi Roma Andrea, sono stati di fattonella notte dalsulla questione degli ambulanti di Roma” lo dichiara in una nota il Consigliere del Municipio XIV dellaMauro, prossimo candidato al Consiglio Comunale. “Dodicimila operatori che operano nel settore dell’ambulantato, rischiavano di perdere il proprio posto di lavoro a causa di una scelta scellerata da parte della giunta pentastellata di Roma. Disapplicare una norma nazionale, a seguito di un parere del garante dell’autority peraltro non vincolante, per pure questioni elettorali ...