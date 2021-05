Fedez-Rai3: legittimo chiedere i testi prima, assurdo che la politica si stupisca di sé stessa (Di martedì 4 maggio 2021) Fedez accusa Rai3 di tentativo di censura Il caso Fedez-Rai3 negli ultimi tre giorni ha scatenato polemiche e opinioni di ogni sorta, spesso condite da una grande ipocrisia. Ma facciamo un po’ chiarezza. Innanzitutto, il direttore di Rai3 non solo ha la possibilità di chiedere preventivamente i testi di quello che verrà detto sulla sua rete, ma ne ha l’obbligo per legge, come giustamente ha ricordato ieri Massimo Donelli sulle pagine del Quotidiano Nazionale. Questo perché ne risponde penalmente in solido con l’autore e l’attore che pronuncia parole lesive. Quindi, quando Fedez dice: «Sono un artista, dico quello che voglio e me ne assumo tutte le responsabilità», sbaglia, perché le responsabilità delle sue parole sono condivise con il direttore di ... Leggi su tvzoom (Di martedì 4 maggio 2021)accusadi tentativo di censura Il casonegli ultimi tre giorni ha scatenato polemiche e opinioni di ogni sorta, spesso condite da una grande ipocrisia. Ma facciamo un po’ chiarezza. Innanzitutto, il direttore dinon solo ha la possibilità dipreventivamente idi quello che verrà detto sulla sua rete, ma ne ha l’obbligo per legge, come giustamente ha ricordato ieri Massimo Donelli sulle pagine del Quotidiano Nazionale. Questo perché ne risponde penalmente in solido con l’autore e l’attore che pronuncia parole lesive. Quindi, quandodice: «Sono un artista, dico quello che voglio e me ne assumo tutte le responsabilità», sbaglia, perché le responsabilità delle sue parole sono condivise con il direttore di ...

