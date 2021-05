Fedez e gli altri? È politica, non è populismo (Di martedì 4 maggio 2021) L’incredibile interesse suscitato negli ultimi giorni dalla performance messa in scena da Fedez a margine del concerto del Primo maggio ha offerto a molti osservatori l’occasione per chiedersi se l’Italia si trovi o meno di fronte a una nuova e micidiale ondata di populismo portato avanti da una serie di personaggi dello spettacolo interessati a riempire con il proprio attivismo alcuni vuoti lasciati sguarniti dalla politica. Il parallelo tra la storia di Fedez e quella di Grillo è un parallelo suggestivo (e non c’è dubbio che l’operazione di taglia e cuci fatta da Fedez nella registrazione della famosa telefonata sia grilismo puro, visto e considerato che la censurina l’ha compiuta Fedez che ha tagliando lo scambio telefonico con i suoi interlocutori televisivi ha nascosto il ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 4 maggio 2021) L’incredibile interesse suscitato negli ultimi giorni dalla performance messa in scena daa margine del concerto del Primo maggio ha offerto a molti osservatori l’occasione per chiedersi se l’Italia si trovi o meno di fronte a una nuova e micidiale ondata diportato avanti da una serie di personaggi dello spettacolo interessati a riempire con il proprio attivismo alcuni vuoti lasciati sguarniti dalla. Il parallelo tra la storia die quella di Grillo è un parallelo suggestivo (e non c’è dubbio che l’operazione di taglia e cuci fatta danella registrazione della famosa telefonata sia grilismo puro, visto e considerato che la censurina l’ha compiutache ha tagliando lo scambio telefonico con i suoi interlocutori televisivi ha nascosto il ...

