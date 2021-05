Fedez ‘doma’ il cavallo della Rai, il nuovo murales vicino alla sede della tv pubblica (Di martedì 4 maggio 2021) Fedez che ‘doma’ il cavallo della Rai. E’ questa l’opera fatta da Harry Greb nei pressi della sede della televisione. ROMA – Fedez che doma il cavallo della Rai. E’ questo il murales che nella giornata di martedì 4 maggio è apparso nei pressi della sede della televisione in via Podgorica. L’opera è stata realizzata dallo street artist Harry Greb e intitolata Non è la Rai. Un omaggio da parte dell’artista al cantante dopo quanto detto durante il Concerto del Primo Maggio. Sul cavallo, infatti, sono state riportate alcune frasi del ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021)cheilRai. E’ questa l’opera fatta da Harry Greb nei pressitelevisione. ROMA –che doma ilRai. E’ questo ilche nella giornata di martedì 4 maggio è apparso nei pressitelevisione in via Podgorica. L’opera è stata realizzata dallo street artist Harry Greb e intitolata Non è la Rai. Un omaggio da parte dell’artista al cantante dopo quanto detto durante il Concerto del Primo Maggio. Sul, infatti, sono state riportate alcune frasi del ...

rtl1025 : ?? #Fedez che doma il cavallo della #Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che co… - Agenzia_Ansa : Fedez che doma il cavallo della Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che costeg… - news_mondo_h24 : Fedez ‘doma’ il cavallo della Rai, il nuovo murales vicino alla sede della tv pubblica - _SofiaL7_ : RT @rtl1025: ?? #Fedez che doma il cavallo della #Rai. E' il murales spuntato nottetempo in via Podgora, a Roma, la strada che costeggia la… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: -