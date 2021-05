Fdi, Figliomeni: promesse da marinaio su modifica San Giovanni (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “Il progetto di modifica della viabilita’ nella zona di San Giovanni, soprattutto via Taranto, via La Spezia e strade limitrofe, un’idea che la sindaca Raggi aveva addirittura definito ‘un esempio concreto della nostra idea di mobilita”, e’ stato talmente fallimentare che aveva portato la stessa sindaca, il 22 febbraio scorso, e riconoscere che la ‘nuova viabilita’ ha bisogno di alcune correzioni’.” “Ebbene sono passati oltre due mesi e tutto e’ rimasto come allora, se non la rabbia e la disperazione dei cittadini costretti ad assistere a file chilometriche che, nelle ore di punta, giungono fino a piazza Tuscolo. Anche questa volta l’annuncite della Raggi si e’ tradotta in un nulla di fatto nella realta’.” “Per non perdere la poltrona ha preferito non scontentare uno dei quattro dissidenti, ma cosi’ facendo non si rende conto del disastro che ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – “Il progetto didella viabilita’ nella zona di San, soprattutto via Taranto, via La Spezia e strade limitrofe, un’idea che la sindaca Raggi aveva addirittura definito ‘un esempio concreto della nostra idea di mobilita”, e’ stato talmente fallimentare che aveva portato la stessa sindaca, il 22 febbraio scorso, e riconoscere che la ‘nuova viabilita’ ha bisogno di alcune correzioni’.” “Ebbene sono passati oltre due mesi e tutto e’ rimasto come allora, se non la rabbia e la disperazione dei cittadini costretti ad assistere a file chilometriche che, nelle ore di punta, giungono fino a piazza Tuscolo. Anche questa volta l’annuncite della Raggi si e’ tradotta in un nulla di fatto nella realta’.” “Per non perdere la poltrona ha preferito non scontentare uno dei quattro dissidenti, ma cosi’ facendo non si rende conto del disastro che ...

84df6285b2d44b0 : @Figliomeni_FdI @FratellidItalia Si attendono gli auguri della signora Murgia!!! - Figliomeni_FdI : Auguri per il 160esimo anniversario dell' #EsercitoItaliano. Rivolgiamo il nostro più deferente saluto, unitamente… - 79_Alessio : RT @MercurioPsi: Se qualcuno può approfondire se sia LEGITTIMO che il Comune applichi ZERO penali per la forte irregolarità del servizio #b… - borrillo62 : RT @MercurioPsi: Se qualcuno può approfondire se sia LEGITTIMO che il Comune applichi ZERO penali per la forte irregolarità del servizio #b… - FrancjKicca : RT @MercurioPsi: Se qualcuno può approfondire se sia LEGITTIMO che il Comune applichi ZERO penali per la forte irregolarità del servizio #b… -