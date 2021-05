Farmaco contro il Parkinson causa ludopatia e ipersessualità | Pfizer condannata

(Di martedì 4 maggio 2021) La corte di Appello di Milano ha condannatoper il Cabaser,ilche. Il Cabaser,il: per questo motivoè statadalla Corte di Appello di Milano al pagamento di mezzo milione di euro. “Il caso dellae i medicinali per la cura del: i pazienti devono essere informati dei rischi. L’assunzione delda parte del nostro cliente iniziò nel 2001 e terminò nel 2006, ma i foglietti illustrativi furono modificati solo nel ...

Nel corso della causa i periti hanno confermato gli effetti collaterali del farmaco, che l'uomo ha assunto dal 2001 al 2006 e che Pfizer indica nel bugiardino soltanto dal 2007. Il sessantenne a cui ... Il farmaco Cabaser della casa farmaceutica Pfizer, utilizzato nella cura del Parkinson, causa ludopatia e ipersessualità. A stabilirlo è la Corte d'Appello di Milano ... Pfizer Italia è stata condannata al pagamento di mezzo milione di euro, tra danni morali ed economici, per gli effetti collaterali di un farmaco per la cura del Parkinson, il Cabaser, che ha causato ludopatia e ipersessualità.