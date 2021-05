Farage | liberali | gilet gialli | verdi finalmente socialisti

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 4 maggio 2021) Speriamo sia l’approdo definitivo questo dei 5 stelle europei che dopo tanto girovagare dovrebbero gettare l’ancora nella famiglia dei. Il condizionale come si dice è d’obbligo perché le trattative sono in corso e servirà comunque il sì del Pd. Questa dell’approvazione non è una cosa banale, anzi segna il destino vagante dei pentastellati di Strasburgo sin dal loro apparire da quelle parti. Vale la pena ricostruire un po’. Era il 2014, si trattava di trovare una casa per i diciassette eletti e Beppe Grillo vola dall’euroscettico Nigel, testuale, “per fare un sacco di guai a Bruxelles”. Poi, fedele alla libertà di manovra, bussa daiche a quel punto non si fidano e gridano al “tentativo di copertura” dell’accordo già in essere con l’Ukip. A quel punto, tanto per confondere le acque si tenta con i ...