Fallisce tentativo di Netanyahu di formare un governo

(Di martedì 4 maggio 2021) E' fallito ildel primo ministro israeliano Benjamindiun nuovodi coalizione.aveva tempo fino alla mezzanotte di oggi (le 23 in Italia). Il mancato raggiungimento di un accordo aumenta le probabilità che il partito Likud dipossa andare all'opposizione per la prima volta in 12 anni. Ora tutto passa nelle mani del presidente di Israele, Reuven Rivlin, che si consulterà con i leader dei partiti eletti in parlamento a marzo prima di decidere come procedere.Il Likud di(a destra) aveva vinto le elezioni legislative di marzo con 30 seggi, il quarto in meno di due anni in Israele, ed era stato incaricato dal presidente diil prossimo. Per raggiungere questo ...