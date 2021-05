F-35 italiani in azione nel Baltico per la missione Air Policing (Di martedì 4 maggio 2021) Quattro cacciabombardieri F-35A dell’Aeronautica Militare sono stati dispiegati in Estonia per partecipare alla missione di Air Policing della Nato nei Paesi Baltici. Il 30 aprile scorso i quattro velivoli stealth di quinta generazione sono atterrati alla base di Amari in quello che è il primo utilizzo in assoluto di questi assetti nella regione baltica. Gli InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 4 maggio 2021) Quattro cacciabombardieri F-35A dell’Aeronautica Militare sono stati dispiegati in Estonia per partecipare alladi Airdella Nato nei Paesi Baltici. Il 30 aprile scorso i quattro velivoli stealth di quinta genersono atterrati alla base di Amari in quello che è il primo utilizzo in assoluto di questi assetti nella regione baltica. Gli InsideOver.

