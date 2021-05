Ex Milan, Menez: “Ibrahimovic? Si può solo ammirare” | News (Di martedì 4 maggio 2021) Jeremy Menez, ex attaccante del Milan, attualmente alla Reggina, ha esaltato Zlatan Ibrahimovic, centravanti rossonero Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 maggio 2021) Jeremy, ex attaccante del, attualmente alla Reggina, ha esaltato Zlatan, centravanti rossonero

sportli26181512 : On this day - 01/05/2015: Milan-Frosinone, l'ultima presenza di Menez in rossonero: Guardando ad anniversari e rico… - xManuelVanacore : Milan - Frosinone 3-3 pareggiata al 92’ su rigore con Menez -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Menez Grazie Mister Pioli ... ma specialmente dimentica di evidenziare che erano OTTO anni (mica pochi vero?) che il Milan non ... Balotelli, Destro, Bacca, Niang, Menez, Deulofeu, Higuain, Piatek, Taarabt, il Faraone e molti altri ...

Serie B, giudice sportivo: dodici giocatori squalificati per una gara ) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Si tratta di Samuele Birindelli (Pisa), Sebastian Karol Musiolik, Giacomo Calò (Pordenone), Milan Djuric (Salernitana), Augustus Kargbo (...

Menez entusiasta di Ibra: "È eccezionale anche a 40 anni, è al top" Milan News Menez entusiasta di Ibra: "È eccezionale anche a 40 anni, è al top" L'ex rossonero Jeremy Menez, intervenuto in diretta sul canale Twitch di As Foot, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è eccezionale, anche a 40 anni è al top.

Blog: Grazie Mister Pioli Blog Calciomercato.com: Nella sfida di ieri sera, contro il Benevento, il Milan aveva un solo risultato a disposizione per continuare ad ambire a piazzarsi fra le prime quattro ...

... ma specialmente dimentica di evidenziare che erano OTTO anni (mica pochi vero?) che ilnon ... Balotelli, Destro, Bacca, Niang,, Deulofeu, Higuain, Piatek, Taarabt, il Faraone e molti altri ...) [1] => Array ( [tagName] => p [p_index] => 2 [html] => Si tratta di Samuele Birindelli (Pisa), Sebastian Karol Musiolik, Giacomo Calò (Pordenone),Djuric (Salernitana), Augustus Kargbo (...L'ex rossonero Jeremy Menez, intervenuto in diretta sul canale Twitch di As Foot, ha parlato così di Zlatan Ibrahimovic: "Ibra è eccezionale, anche a 40 anni è al top.Blog Calciomercato.com: Nella sfida di ieri sera, contro il Benevento, il Milan aveva un solo risultato a disposizione per continuare ad ambire a piazzarsi fra le prime quattro ...