Ex maresciallo dei Carabinieri fucilato sotto casa della sorella: è caccia all'uomo in Puglia (Di martedì 4 maggio 2021) È caccia all'uomo nel Salento dove è al momento ricercato l'uomo che, incappucciato, ha sparato e ucciso nella notte Silvano Nestola, ex maresciallo dei Carabinieri che si trovava nella casa di campagna della sorella nella provincia di Lecce, nella zona periferica di Copertino. Ex maresciallo dei Carabinieri ucciso in provincia di Lecce Sono pochissime le informazioni che circolano sulla drammatica esecuzione eseguita questa notte nella periferia di Copertino, comune del Salento in Puglia. Aveva 46 anni Silvano Nestola, la vittima, un ex maresciallo del Carabinieri che nella notte sarebbe stato raggiunto dal suo killer, nella campagna di periferia, dove si trovava insieme al ...

