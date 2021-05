Ex carabiniere ucciso a Copertino: ascoltata la famiglia, legami con vittima (Di martedì 4 maggio 2021) LECCE - Sarebbero stati ascoltati come persone informate sui fatti i quattro componenti della famiglia di San Donaci condotti in caserma a Lecce questa mattina per riferire su circostanze utili alle ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) LECCE - Sarebbero stati ascoltati come persone informate sui fatti i quattro componenti delladi San Donaci condotti in caserma a Lecce questa mattina per riferire su circostanze utili alle ...

