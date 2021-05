Europeo 470 a Vilamoura: Ferrari e Calabrò fuori dalla corsa (Di martedì 4 maggio 2021) Ancora vento leggero e altre due regate per le tre flotte dell’Europeo 470 a Vilamoura. Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò fuori dalla corsa: lunedi sera la Giuria ha sostituito il 1° di manche con un DSQ, e oggi poco brillanti (20-20), scendono al 14° Europeo. Elena Berta e Bianca Caruso (7-7) salgono al 7° posto continentale. Mixed: Marco Gradoni e Alessandra Dubbini (16-4) ottimo 6°. Ancora una giornata di sole, caldo e vento leggero dall’oceano a Vilamoura (POR) per l’Europeo delle classi 470 Maschile, Femminile e Mixed. Due regate per le tre flotte che portano il totale delle prove disputate a sette, quando siamo a metà campionato. La meteo leggera e instabile ha causato parecchi colpi di scena e scossoni alle ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 4 maggio 2021) Ancora vento leggero e altre due regate per le tre flotte dell’470 a. Giacomoe Giulio: lunedi sera la Giuria ha sostituito il 1° di manche con un DSQ, e oggi poco brillanti (20-20), scendono al 14°. Elena Berta e Bianca Caruso (7-7) salgono al 7° posto continentale. Mixed: Marco Gradoni e Alessandra Dubbini (16-4) ottimo 6°. Ancora una giornata di sole, caldo e vento leggero dall’oceano a(POR) per l’delle classi 470 Maschile, Femminile e Mixed. Due regate per le tre flotte che portano il totale delle prove disputate a sette, quando siamo a metà campionato. La meteo leggera e instabile ha causato parecchi colpi di scena e scossoni alle ...

ilnautilus : VELA OLIMPICA: EUROPEO 470 A VILAMOURA (POR) – DAY 3 Ancora vento leggero e altre due regate per le tre flotte del… - PressMareItalia : Ancora una giornata di #sole, #caldo e #vento leggero dall’#oceano a #Vilamoura (POR) per l’#Europeo delle… - FraEttorreFIV : RT @federvela: Ancora una giornata di sole, caldo e vento leggero dall'oceano a Vilamoura, in Portogallo, per l'Europeo delle classi 470 Ma… - federvela : Qui il link al comunicato ?? ?? - federvela : Ancora una giornata di sole, caldo e vento leggero dall'oceano a Vilamoura, in Portogallo, per l'Europeo delle clas… -