Euro2020, Uefa dà il via libera alle rose di 26 giocatori (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha approvato oggi delle norme speciali per la fase finale di Euro 2020 “al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità della competizione alla luce della pandemia Covid-19”. Così come richiesto da numerosi ct, Roberto Mancini in testa, la lista dei giocatori sarà aumentata di tre unità, da 23 a 26 “per mitigare i rischi delle squadre” di trovarsi con una rosa ridotta a causa di possibili positività ai test Covid-19 e delle successive misure di quarantena ordinate dalle autorità competenti. Tuttavia, 23 giocatori (di cui tre portieri) rimarranno il numero massimo consentito sul foglio di gara per ogni singola partita. Non è questa l'unica novità introdotta dall'Uefa per salvaguardare in qualche modo l'Europeo dai problemi legati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Il Comitato Esecutivo dell'ha approvato oggi delle norme speciali per la fase finale di Euro 2020 “al fine di garantire il regolare svolgimento e la continuità della competizione alla luce della pandemia Covid-19”. Così come richiesto da numerosi ct, Roberto Mancini in testa, la lista deisarà aumentata di tre unità, da 23 a 26 “per mitigare i rischi delle squadre” di trovarsi con una rosa ridotta a causa di possibili positività ai test Covid-19 e delle successive misure di quarantena ordinate dautorità competenti. Tuttavia, 23(di cui tre portieri) rimarranno il numero massimo consentito sul foglio di gara per ogni singola partita. Non è questa l'unica novità introdotta dall'per salvaguardare in qualche modo l'Europeo dai problemi legati ...

