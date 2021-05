Euro 2020 – Rose ampliate a 26 giocatori, ma sempre 23 convocati (Di martedì 4 maggio 2021) È arrivato l'ok per ampliare le Rose delle Nazionali di Euro 2020 fino a 26 giocatori, ma i convocati per ogni partita restano 23. Leggi su pianetamilan (Di martedì 4 maggio 2021) È arrivato l'ok per ampliare ledelle Nazionali difino a 26, ma iper ogni partita restano 23.

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Adesso è ufficiale: la UEFA approva l’allargamento delle rose a 26 giocatori per Euro 2020 - M5S_Europa : Nel 2020 #Amazon ha guadagnato in #Europa 44 miliardi, ma la sua sede in #Lussemburgo non ha pagato un euro di corp… - Rinaldi_euro : Ma i legali incaricati dalla UE per la causa ad AstraZeneca sono gli stessi che hanno preparato il contratto nel 20… - UgoBaroni : RT @CorSport: Ufficiale, via libera dell'#Uefa alle rose da 26 giocatori - UgoBaroni : RT @tuttosport: #Uefa, ufficiale: #rose allargate a 26 giocatori per l'#Europeo -