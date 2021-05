Euro 2020: l'UEFA autorizza 26 convocazioni invece di 23 (Di martedì 4 maggio 2021) Il Comitato esecutivo della UEFA ha autorizzato le squadre che giocheranno il prossimo Europeo di calcio, dall'11 giugno all'11 luglio, a convocare 26 giocatori invece dei consueti 23, per far fronte ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Il Comitato esecutivo dellahato le squadre che giocheranno il prossimopeo di calcio, dall'11 giugno all'11 luglio, a convocare 26 giocatoridei consueti 23, per far fronte ...

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Adesso è ufficiale: la UEFA approva l’allargamento delle rose a 26 giocatori per Euro 2020 - Rinaldi_euro : Ma i legali incaricati dalla UE per la causa ad AstraZeneca sono gli stessi che hanno preparato il contratto nel 20… - ilriformista : In otto mesi del 2020, si legge nella “Relazione sulle remunerazioni 2021”, pagati 206 mila euro per alloggio e tra… - giornaleradiofm : Euro 2020: l'UEFA autorizza 26 convocazioni invece di 23: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - Il Comitato esecutivo della UEFA… - sportli26181512 : Euro 2020, ok ad ampliare le rose a 26 giocatori: i convocabili restano sempre 23: La UEFA ha comunicato e ufficial… -