Euro 2020, la Uefa cambia le regole per le rose delle Nazionali: le novità (Di martedì 4 maggio 2021) Euro 2020, la Uefa cambia le regole: importante novità per i Ct che ora avranno una scelta più ampia per ogni partita Roberto Mancini (Getty Images)È una notizia che era nell'aria già da un po' ma questa mattina ha trovato l'ufficialità. Per la gioia dei commissari tecnici e dei calciatori, per gli Europei che avranno inizio il prossimo 11 giugno ogni Nazionale potrà avere a disposizione una rosa di 26 calciatori e non più 23. Una notizia accolta positivamente dal mondo del calcio Europeo: più possibilità di scelta dei Ct che avranno meno dubbi su chi convocare per la spedizione continentale; aspetto positivo ovviamente anche per i calciatori che ora sono in bilico tra la convocazione e non. Per presentare le liste c'è tempo fino al 1 giugno.

