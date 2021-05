Etiopia:Save the Children, 5 mila bambini sfollati nel Tigrè (Di martedì 4 maggio 2021) Quasi 5.000 bambini sfollati in Etiopia per i combattimenti nella regione del Tigrè, a nord del Paese del Corno d'Africa, sono stati separati dai loro genitori, secondo l'associazione Save the ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Quasi 5.000inper i combattimenti nella regione del, a nord del Paese del Corno d'Africa, sono stati separati dai loro genitori, secondo l'associazionethe ...

