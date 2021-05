Esuberi alla Denso, il sindaco di San Salvo: 'Un duro colpo che fa il paio con quanto potrebbe accadere alla Pilkington' (Di martedì 4 maggio 2021) La Pilkington è in crisi: l'appello del sindaco Magnacca a tutti i parlamentari abruzzesi 5 giugno 2020 Il Pd in difesa della Pilkington si appella alla Regione: 'Più risorse al settore automotive' 2 ... Leggi su chietitoday (Di martedì 4 maggio 2021) Laè in crisi: l'appello delMagnacca a tutti i parlamentari abruzzesi 5 giugno 2020 Il Pd in difesa dellasi appellaRegione: 'Più risorse al settore automotive' 2 ...

Fabrizi73899271 : @SpudFNVPN Ragno @SpudFNVPN dove sono finiti tutti quelli che davano al 95% Sarri alla Roma??? Fino a ieri già avev… - spizzico78 : @Fabius40884986 Penso si muovano in modo diverso rispetto ai ciarlatani che fanno panettoni noi non abbiamo la visi… - xelagrillo : RT @buccinoalex: #conte,appoggiato da #marotta vuole aprire un ciclo all #inter e x farlo chiederà rinforzi(capendo la situazione)e chiarez… - beatone__ : RT @buccinoalex: #conte,appoggiato da #marotta vuole aprire un ciclo all #inter e x farlo chiederà rinforzi(capendo la situazione)e chiarez… - diegocecati : RT @buccinoalex: #conte,appoggiato da #marotta vuole aprire un ciclo all #inter e x farlo chiederà rinforzi(capendo la situazione)e chiarez… -