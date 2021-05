Equitazione | Jumping Nations Cup 2021 | spostata la tappa di La Baule | cancellata quella di Hickstead | alle quali era iscritta l’Italia

Leggi su oasport

(Di martedì 4 maggio 2021) Una cancellazione e due spostamenti colpiscono tre delle tappe del calendario della Division 1 europea dellaCup del salto ostacoli dell’, due delleinteressano da vicino. Lafrancese di La, originariamente in programma con gli azzurri il 14 maggio, è stataall’11 giugno, e verrà preceduta a questo punto dall’appuntamento elvetico di St. Gn al quale perònon prenderà parte, il 6 giugno. Confermata lapolacca di Sopot il 20 giugno, conche sarà presente, è stato invece spostato dal 25 giugno al 2 luglio l’appuntamento neerlandese di Rotterdam, in cui non ci sarà. Confermata la Svezia con ...