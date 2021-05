Empoli in Serie A, Tutino lancia la Salernitana al secondo posto. Il Monza batte il Lecce di misura (Di martedì 4 maggio 2021) Si è conclusa la 36a giornata di Serie B: Empoli matematicamente promosso in Serie A dopo il netto 4-0 rifilato al Cosenza: Mancuso (rigore), doppietta di La Mantia e Bajrami firmano la festa per la squadra di Dionisi. Salernitana che acciuffa il secondo posto a Lignano Sabbiadoro: a Gondo risponde misuraca, ma al 95? Tutino su rigore regala il 2-1 ai campani. Il Monza passa di misura con la rete di Barberis al Brianteo contro il Lecce. Dopo l’Empoli primissimo a 70, la Salernitana sale al secondo posto con 63 punti, Lecce e Monza seguono a 61: il finale di stagione sarà più che ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Si è conclusa la 36a giornata diB:matematicamente promosso inA dopo il netto 4-0 rifilato al Cosenza: Mancuso (rigore), doppietta di La Mantia e Bajrami firmano la festa per la squadra di Dionisi.che acciuffa ila Lignano Sabbiadoro: a Gondo rispondeca, ma al 95?su rigore regala il 2-1 ai campani. Ilpassa dicon la rete di Barberis al Brianteo contro il. Dopo l’primissimo a 70, lasale alcon 63 punti,seguono a 61: il finale di stagione sarà più che ...

