Ema avvia esame vaccino Sinovac | richiedente Ue è l' italiana Life' On

(Di martedì 4 maggio 2021) L’Ema hato l’(in “rolling review”) delVero Cell sviluppato dalla cinese. Lo annuncia l’Agenzia europea su Twitter. IlUe è l’’On srl, con sede a Pomezia. “La decisione del Comitato dire la revisione progressiva si basa sui risultati preliminari di studi di laboratorio (dati non clinici) e studi clinici. Questi studi suggeriscono che ilinneschi la produzione di anticorpi che colpiscono il Sars-Cov-2, il virus che causa Covid-19, e può aiutare a proteggere dalla malattia”, scrive l’Ema in una nota. L’Ema comunicherà ulteriormente quando sarà stata presentata la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per il

Il comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Ema condurrà una valutazione accelerata dei dati presentati dall'azienda che commercializza Comirnaty, compresi i risultati provenienti da uno studio clinico di grandi dimensioni in corso su ...